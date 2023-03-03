Телефонные мошенники в половине случаев выдают себя за полицейских

Сбербанк продемонстрировал презентацию, посвященную мошенническим звонкам и основанную на информации от основных мобильных операторов: МТС, "Билайна", "Мегафона" и Tele2. Свежие данные говорят о том, что половину таких звонков совершают злоумышленники, представляющиеся сотрудниками полиции, передает "Интерфакс".

"Уверен, что многие из вас получали звонки от "следователей", которые пытались под предлогом возбужденного уголовного дела вовлечь вас в карусель совершения мошеннических операций", - обратился к собравшимся на конференции "Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива" глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Реже злоумышленники выдают себя за службу безопасности (27% случаев) и техническую поддержку (12%).

В среднем в сутки Сбербанк получает около 6 млн так называемых рисковых событий (сообщений о попытке совершить мошеннический звонок). В последнее время россияне все чаще жалуются не на хищение средств со счетов, а на ущерб, нанесенный в результате оформления на них кредитов.