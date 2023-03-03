В Смольном намерены продолжить практику укрупнения школ

Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина рассказала о практике укрупнения общеобразовательных школ, которую она считает актуальной и целесообразной. За последние несколько лет таких слияний в городе произошло уже несколько десятков, и чиновники не собираются останавливаться на этом пути, сообщила она "Деловому Петербургу". При этом действовать по одной-единственной схеме и использовать "квадратно-гнездовой подход" городское правительство не намерено.

"Каждое решение — индивидуально. Каждый новый комплекс должен сохранять лучшее от вливающихся в него школ и открывать для детей дополнительные возможности. Чтобы обеспечить детям и разнообразие профилей, и качественное дополнительное образование, и "школу полного дня"", - пояснила чиновница.

В качестве положительного примера она назвала лицей №326 Красносельского района, в котором после объединения с другими учреждениями учатся более двух тысяч школьников.

По словам Потехиной, почти всегла идея сопротивления встречает отпор у обеих сторон, "особенно если в объединяемой паре кто-то заметно сильнее". Поэтому ее коллеги всякий раз стараются решать подобный вопрос аккуратно и вдумчиво.