47news: У бывшего вице-губернатора Ленобласти проходят обыски

В доме бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, курировавшего на своем посту сферу строительства, 3 марта следователи проводят обыски. Об этом сообщает региональное издание 47news,

По данным источников издания, бывший чиновник проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286 УК). Москвин прописан в поселке Сертолово.

Накануне в рамках того же дела задержали депутата областного ЗакСа Даниила Федичева, который имеет опыт совместной работы с Москвиным. По версии следствия, Федичев создал компанию, которая получала большие госзаказы и которую он продал структурам, связанным с его родственником. Последний, в свою очередь, может быть тоже хорошо знаком с Москвиным.