ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:55

Получившей травмы на льду петербурженке выплатят почти 300 тысяч рублей

фото ЗакС политика Получившей травмы на льду петербурженке выплатят почти 300 тысяч рублей

Прокуратура Василеостровского района Петербурга добилась привлечения к ответственности ООО "УК МИР", обслуживающего часть домов на острове. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, районный суд постановил оштрафовать коммунальщиков из-за некачественной зимней уборки.

Иск был подан после того, как прошлой зимой на льду возле дома 27 по Среднему проспекту упала и травмировалась местная жительница. Установлено, что госпитализация ей потребовалась, поскольку управляющая компания не обработала территорию антигололедными материалами.

"УК МИР" по решению суда должна выплатить пострадавшей 270 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама