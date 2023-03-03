Получившей травмы на льду петербурженке выплатят почти 300 тысяч рублей

Прокуратура Василеостровского района Петербурга добилась привлечения к ответственности ООО "УК МИР", обслуживающего часть домов на острове. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, районный суд постановил оштрафовать коммунальщиков из-за некачественной зимней уборки.

Иск был подан после того, как прошлой зимой на льду возле дома 27 по Среднему проспекту упала и травмировалась местная жительница. Установлено, что госпитализация ей потребовалась, поскольку управляющая компания не обработала территорию антигололедными материалами.

"УК МИР" по решению суда должна выплатить пострадавшей 270 тысяч рублей.