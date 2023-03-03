Смольнинский суд оштрафовал экс-инспектора по вопросам миграции за незаконное содействие иностранцам в получении российского гражданства

Смольнинский районный суд вынес постановление по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего инспектора отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД России Татьяны Зятевой, передает 3 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Зятева обвинялась в том, что с 2016 по 2021 год "с целью сокрытия ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, выразившихся в нарушении порядка и срока рассмотрения заявлений по приему в гражданство РФ", вносила ложные данные по заявлениям иностранцев о предоставлении гражданства России. В частности, речь шла о заведомо недостоверных сведениях о проведении проверок, согласованиях и принятии положительных решений о предоставлении гражданства. В результате этих действий российские паспорта получили 92 иностранных гражданина, уточнила судебная пресс-служба.

Защитник ходатайствовал о прекращении уголовного дела против Зятевой с назначением ей судебного штрафа. Прокурор против этого возражал, апеллируя к нанесенному действиями подсудимой "существенному вреду интересам государства и общества".

Суд учел признание вины и раскаяние Зятевой, положительные характеристики, выданные ей по прежнему месту работы в УФМС России по г. СПб и ЛО, грамоты, занятие благотворительностью и добровольно оказываемую ей помощь семье с ребенком, имеющим инвалидность. В итоге уголовное дело против нее прекращено с назначением судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей.