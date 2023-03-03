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Новости 16:20

Путин подписал указ о внешнем управлении предприятиями за срыв поставок по гособоронзаказу

фото ЗакС политика Путин подписал указ о внешнем управлении предприятиями за срыв поставок по гособоронзаказу

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий меры в отношении руководства предприятий, срывающих поставки по гособоронзаказу в условиях введенного военного положения. Документ опубликован 3 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в случае неисполнения компаниями своих обязательств по гособоронзаказу государство сможет приостанавливать права акционеров и полномочия органов управления компанией вплоть до отмены режима военного положения. При этом, в соответствии с предложениями Минпромторга, на предприятии будет вводиться внешнее управление.

В соответствии с указом правительству поручено образовать рабочую группу при коллегии Военно-промышленной комиссии, которая будет заниматься вопросами деятельности предприятий, выполняющих гособоронзаказ в условиях военного положения. Также кабмин должен утвердить состав этой рабочей группы.


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