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В ЗакСе предложили сделать бесплатным проезд на пригородных поездах для почетных доноров

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили сделать бесплатным проезд на пригородных поездах для почетных доноров

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин внес в парламент законопроект об изменении Социального кодекса города. Он предложил дать почетным донорам СССР, России и Петербурга право бесплатного проезда в пригородных поездах. Компенсировать его надо из бюджета города, следует из документа. 

Также Иткин предложил ввести в Соцкодекс понятие "Почетный донор Санкт-Петербурга" и дать обладателям этого звания такие же льготы, как и почетным донорам России и СССР. Среди них, покупка месячного льготного проездного и скидка на проезд в пригородных автобусах с 27 апреля по 31 октября.

В материалах к законопроекту Иткин отметил, что мер поддержки доноров в Петербурге не достаточно. В других субъектах России такие люди могут бесплатно ездить на общественном транспорте, добавил депутат.

"Факт того, что для Почётных доноров Санкт-Петербурга не предусмотрены определённые социальные льготы порождает общественное недовольство и подлежит урегулированию путем внесения изменений в законодательство Санкт-Петербурга", - считает Иткин. 

Он указал, что в Социальном кодексе закреплено право компенсацию части стоимости проезда на пригородных автобусах, но не во все точки Ленинградской области можно на них добраться - нужны льготы на проезд на пригородных поездах. По мнению депутата, установление дополнительных мер поддержки почетных доноров города станет стимулом для молодых петербуржцев "помогать нашему городу ликвидировать потребность медицинских учреждений в донорской крови". 

София Саттарова


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