В Невском районе благоустроят парк Боевого братства

Парк Боевого братства на пересечении улиц Джона Рида и Бадаева благоустроят в рамках адресной программы, сообщила 3 марта пресс-служба губернатора Петербурга. Срок исполнения работ при этом не указали.

По планам в парке предполагается высадить цветущие в разное время года деревья, а вместе с ними кустарники и декоративные растения. Дорожки будут вымощены плиткой, также здесь должны будут наладить дренажную систему и установить малые архитектурные формы. Кроме того, в Смольном пообещали создать в парке доступную для маломобильных граждан среду.

Комментируя планы благоустройства, губернатор Александр Беглов отметил ведущееся в Невском районе интенсивное строительство жилья, что ставит задачи создания мест для отдыха и прогулок горожан. "Парк Боевого братства — востребованное место у жителей района. После благоустройства он будет еще более популярным", — выразил надежду градоначальник.