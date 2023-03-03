ГУИОН упрекнули в необоснованных тратах на iPad и автомобиль Genesis

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала результаты проверки деятельности бюджетного учреждения "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" (ГУИОН) в 2020-2022 годах.

В КСП отметили неэффективность использования бюджетных средств. В частности, ГУИОН при наличии двух машин Toyota Camry 2016 и 2017 годов выпуска приобрел автомобиль Genesis G80 2019 года выпуска.

Также учреждение оплатило поставку 10 планшетных компьютеров Apple iPad, потребности в которых у него не было. Позже планшеты передали в пользование комитету имущественных отношений. В КСП отметили, что КИО закрепил это имущество за собой, а должен был передать его в городскую казну.

Всего в работе ГУИОН за проверяемый период выявили 46 нарушений и недостатков. В том числе нарушения в ходе формирования и исполнения бюджета, нарушения бухгалтерского учета, в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, при осуществлении закупок, неэффективное использование средств и имущества.