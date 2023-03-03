Петербург получил 32 тысячи комплектов доз "Спутника V"

В Петербург доставлено 32 тысячи комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили 3 марта в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. В ближайшее время препарат должен поступить в поликлиники.

"Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" поставлена партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 32 000 комплектов доз. В ближайшее время она появится в поликлиниках", — уведомила пресс-служба.

Всего к настоящему моменту в городе первично привились свыше 3,3 миллиона человек, из них 3,1 миллиона закончили цикл вакцинации. Ревакцинацию прошли более 893 тысяч человек.

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