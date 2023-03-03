За день до возобновления РПЛ в Петербурге выдали всего 37 тысяч Fan ID

В Петербурге на 3 марта оформили 37 тысяч паспортов болельщика, объявил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. "Зенит" ближайший матч Российской премьер-лиги проведет уже в субботу, 4 марта.

Вместимость "Газпром-арены" составляет 62 315 мест. Fan ID для посещения матчей РПЛ с этого года необходим не только зрителям, но также игрокам, тренерам, прессе, обслуживающему персоналу.

"Для тех, кто не успел оформить карту заранее, это можно сделать прямо у стадиона. Сегодня до 8 часов вечера там работают 5 мобильных офисов на 13 окон. А завтра там также откроется временный центр аккредитации", - напомнил Пиотровский.

Напомним, ультрас "Зенита", как и фанаты большинства других российских футбольных клубов, объявили бойкот всем соревнованиям, для посещения которых необходим Fan ID. Недовольство введением специальных "паспортов" выражали и болельщики, которые посещают другие трибуны. О своем несогласии с введением Fan ID говорили игроки и тренеры российских клубов.