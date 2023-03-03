РКН потребовал от Telegram заблокировать фейковый канал Мизулиной

Роскомнадзор обратился к администрации мессенджера Telegram с требованием заблокировать фейковый канал главы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщили 3 марта "Ведомости" со ссылкой на источник в ведомстве. Причиной обращения стали недостоверные сообщения в канале о том, что общественница якобы анонсировала скорую блокировку игры Dota 2 и запрет "ЧВК Редан".

Как сообщил собеседник издания в РКН, ведомство получило информацию о подложном канале Мизулиной в Telegram. "В связи с этим в адрес мессенджера Telegram 3 марта 2023 г. было направлено письмо с требованием ограничить доступ к аккаунту и провести верификацию Telegram-канала Е. М. Мизулиной", — приводят слова источника "Ведомости".

В пятницу Мизулина написала в Telegram о распространяемых от ее лица в фейковом канале недостоверных новостях. По ее утверждению, сам канал существует с декабря 2022 года, а сейчас "аналогичных поддельных каналов на площадке уже как минимум 14 штук". При этом она пожаловалась на службу поддержки мессенджера, которая якобы не отвечает на "многочисленные обращения Лиги безопасного интернета".

По словам Мизулиной, накануне она сама обратилась в РКН с просьбой добиться от Telegram блокировки фейкового канала, а заодно наладить обратную связь с польователями. "В случае, если и этот сигнал не будет услышан платформой, то это будет лишь очередным доказательством того, что владельцы различных платформ выстраивают политику работы исходя из своих личных предпочтений, выборочно и произвольно, а все их заявления о равенстве граждан — болтовня", — добавила она.

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