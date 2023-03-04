Москвичку отправили в СИЗО за финансовую помощь Украине

Денежные переводы в пользу Вооруженных сил Украины обернулись для жительницы Москвы уголовным делом о государственной измене (ст. 275 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Федеральной службы безопасности.

Задержание женщины случилось на границе при ее попытке выехать из России. Суд в Москве постановил заключить фигурантку под стражу на два месяца.

Силовики в настоящее время заняты поиском "соучастников" арестованной, которой грозит до двадцати лет лишения свободы.

Правозащитный проект "Первый отдел" отмечает, что описанный случай в российской юридической практике стал прецедентным.