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Новости 13:30

Бастрыкин поручил решить проблему пешеходного перехода возле станции метро "Яхтенная"

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил решить проблему пешеходного перехода возле станции метро "Яхтенная"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами жителей Приморского района Петербурга, которым неудобно переходить улицу Савушкина в окрестностях станции метро "Яхтенная".

Ранее один из федеральных телеканалов показал целый сюжет, в котором было показано, что подземный переход под улицей Савушкина не приспособлен для маломобильных людей, а наземных переходов рядом не имеется. К проблеме также стало привлекать внимание петербургское отделение партии "Яблоко".

В городе инициировали процессуальную проверку. От и.о. главы регионального управления СК Олега Бобкова Бастрыкин ждет доклада о предпринятых мерах для решения проблемы.


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