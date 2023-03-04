Бастрыкин поручил решить проблему пешеходного перехода возле станции метро "Яхтенная"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами жителей Приморского района Петербурга, которым неудобно переходить улицу Савушкина в окрестностях станции метро "Яхтенная".

Ранее один из федеральных телеканалов показал целый сюжет, в котором было показано, что подземный переход под улицей Савушкина не приспособлен для маломобильных людей, а наземных переходов рядом не имеется. К проблеме также стало привлекать внимание петербургское отделение партии "Яблоко".

В городе инициировали процессуальную проверку. От и.о. главы регионального управления СК Олега Бобкова Бастрыкин ждет доклада о предпринятых мерах для решения проблемы.