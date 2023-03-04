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Новости 14:15

Российская аудитория Facebook* и Instagram* многократно уменьшилась за год после блокировки

фото ЗакС политика Российская аудитория Facebook* и Instagram* многократно уменьшилась за год после блокировки

Посещаемость американских социальных сетей Facebook* и Instagram* среди россиян качественно упала спустя год после их блокировки по требованию Генпрокуратуры. Статистические данные проанализировала газета "Ведомости". Исследовалась аудитория старше 12 лет. 

По сравнению с февралем прошлого года число россиян, хотя бы раз в день заходящих в Instagram*, в феврале нынешнего года упало в пять раз (с 31% до 6%). Аналогичная тенденция наблюдается и с пользователями Facebook*: выбранный показатель снизился с 7% до 2%.

Наконец, сократилось среднестатистическое ежесуточное время посещения обеих сервисов. Для пользователей Instagram* оно составило 17 минут (падение в 2,4 раза), а для пользователей Facebook* - 5 минут (падение в 3 раза).

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.


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