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Новости 15:44

Колокольню Никольского собора в Адмиралтейском районе реконструируют до конца года

фото ЗакС политика Колокольню Никольского собора в Адмиралтейском районе реконструируют до конца года

Петербургские чиновники ищут подрядчика, который взялся бы за последний этап восстановления колокольни Николо-Богоявленского Морского собора, о чем пишет "Петербургский дневник".

Работы в финальной стадии реконструкции обойдутся городскому бюджету в 123 млн рублей. Они могли закончиться еще в прошлом году, но купол обветшал в большей степени, чем предполагалось изначально. 

Ранее специалисты воссоздали утраченные решетки колокольни, привели в порядок ее лепнину, кирпичную кладку и штукатурку.

Построенный в середине XVIII века по воле императрицы Елизаветы Петровны, Никольский собор на одноименной площади признан объектом культурного наследия федерального значения. Здание часто называют одной из вершин архитектурного стиля барокко в Петербурге. В последний раз его капитальный ремонт проводился в конце 1930-х годов.

фото: Яндекс


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