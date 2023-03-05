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Новости 10:53

Россия рассчитывает договориться о безвизовых поездках с 11 странами

фото ЗакС политика Россия рассчитывает договориться о безвизовых поездках с 11 странами

Россия занята подготовкой межправительственных соглашений о безвизовых поездках с 11 странами мира, включая Мексику и Саудовскую Аравию, рассказал 5 марта ТАСС статс-секретарь — замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

"Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки", — сообщил чиновник.

Иванов уточнил, что согласованием проектов занимается не только российская сторона и темпы выхода на подписание документов зависят, в том числе, и от зарубежных партнеров. Он пообещал, что в случае достижения договоренностей МИД "обязательно проинформирует общественность".

Фото: pixabay


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