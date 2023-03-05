СК возбудил дело о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"*

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ликвидированного судом правозащитного центра "Мемориал"*, сообщило 4 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма") в отношении неустановленных сотрудников общества "Мемориал". Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве", — привело информагентство слова своего собеседника.

По информации источника ТАСС, уголовное дело возбуждено из-за того, что некоторые сотрудники "Мемориала"* якобы приравнивали к жертвам политических репрессий коллаборационистов, сотрудничавших с оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Представитель "Мемориала"* Никита Петров назвал обвинение "фабрикацией дела на пустом месте" и добавил, что в деятельности организации "правонарушения не было, как нет и лиц, за него ответственных".

"Иначе следственному отделу СК по Тверскому району было бы нетрудно сразу обозначить, что конкретно, какой эпизод (публикация, высказывание) является нарушением вышеупомянутой статьи 354.1", — транслирует слова Петрова Telegram-канал "Мемориала"*.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов