МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге в воскресенье

В течение воскресенья, 5 марта, в Петербурге ожидаются местами сильные снегопады, оповестило региональное ГУ МЧС. Горожан призвали к осторожности и попросили не покидать жилье без сильной необходимости.

"Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 5 марта в Санкт-Петербурге в течение дня местами ожидается сильный снег", — гласит сообщение на сайте управления.

Пешеходам рекомендуют проявлять внимательность при перемещении по улицам в условиях гололедицы и снегопада. Водителей, попавших в снегопад, просят остановиться, включить аварийные огни и переждать осадки.