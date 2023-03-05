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МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге в воскресенье

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге в воскресенье

В течение воскресенья, 5 марта, в Петербурге ожидаются местами сильные снегопады, оповестило региональное ГУ МЧС. Горожан призвали к осторожности и попросили не покидать жилье без сильной необходимости.

"Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 5 марта в Санкт-Петербурге в течение дня местами ожидается сильный снег", — гласит сообщение на сайте управления.

Пешеходам рекомендуют проявлять внимательность при перемещении по улицам в условиях гололедицы и снегопада. Водителей, попавших в снегопад, просят остановиться, включить аварийные огни и переждать осадки.


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