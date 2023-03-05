Бельский посетовал на нежелание предпринимателей пользоваться поддержкой государства

В настоящее время существует гораздо больше мер поддержки бизнеса, чем в середине нулевых годов, однако предприниматели неохотно к ним прибегают, высказал мнение спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский. По словам парламентария, сам он пользовался господдержкой, когда занимался бизнесом.

"Мы подавали заявку на приобретение дорогостоящего оборудования. На него нам выделили три миллиона, безвозвратных", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

При этом сейчас государство заметно увеличило список мер поддержки бизнеса, но тот "ими не особо интересуется", заявил спикер. По его мнению, предприниматели привыкли рассчитывать только на себя, в то время как "все документы им помогают правильно составить, в том же комитете по промышленности".

В целом же частный бизнес показал свою способность к адаптации на фоне внешнего давления, развил мысль Бельский и резюмировал: "Наша задача — предоставлять реальные инструменты для поддержки предпринимателей".