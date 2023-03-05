Беглов посетил медучреждения в Невском районе

Губернатор Александр Беглов поведал 5 марта о предпринятом им объезде Невского района, в ходе которого он посетил там несколько медицинских учреждений. В частности, он осмотрел недавно открывшееся отделение детской поликлиники № 15 и готовящееся к открытию отделение взрослой поликлиники № 12, уточнила пресс-служба администрации градоначальника.

"Проверил готовность к приёму пациентов нового поликлинического отделения для взрослых. Планируем открыть его примерно через месяц", — говорится в Telegram-канале Беглова. Как отмечается, в поликлинике имеются бассейн и соляная пещера, а при строительстве развели потоки пациентов, сделав отдельные входы для стоматологии и женской консультации. Это решение основывается на опыте, приобретенном в пандемию коронавируса.

Кроме того, на базе поликлиники оборудован учебный класс. "Из-за роста престижа медицинской профессии конкурс в колледж вырос до 10 человек на место. Планируем построить новый, а пока будем обучать специалистов при поликлиниках", — объяснил Беглов.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова