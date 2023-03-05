Сотрудники Монрепо получили информацию о чугунных печах в главном здании усадьбы

Благодаря полученному каталогу от музея металлургического завода Næs в Норвегии сотрудники выборгского парка Монрепо смогли больше узнать об истории чугунных печей в главном доме усадьбы, передает 5 марта пресс-служба музея-заповедника в сообществе в соцсети "ВКонтакте". Предположительно это единственные печи датского инженера Генриха Мелдала в России.

"До настоящего времени мы не обладали необходимой информацией о печах — вероятно, это единственные печи Мелдала в России. Их отличает размер — высота около трех метров и вес около трех тонн, что также делает их самыми большими чугунными печами в стране", — рассказали сотрудники музея-заповедника.

Как сообщается, Мелдал был совладельцем завода Næs в Норвегии, а потом открыл собственное производство в датском Копенгагене. Там печи приобрел владелец усадьбы Монрепо Пауль Николаи.

Сам завод в Норвегии уже закрылся, а на его месте работает посвященный предприятию музей. Сотрудники Монрепо обратились к коллегам за информацией о печах, и те прислали в ответ литературу на эту тему. "Для истории не существует расстояний, границ и настроений", — резюмировали работники музея-заповедника.

Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»/ "ВКонтакте"