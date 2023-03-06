В ЛДПР предложили продлить отмену налога с процентов по вкладам

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила инициативу о продлении на 2023 год нормы об освобождении граждан от уплаты налога с процентов по вкладам, сообщил 6 марта глава парламентского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уточнил, что документ уже направлен для получения отзыва в правительство.

"Предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс РФ, чтобы продлить норму, освобождающую граждан от 13 % налога на доходы с их банковских вкладов", — написал Нилов в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, сложившуюся ситуацию в экономике "едва ли можно назвать нормализовавшейся в сравнении с прошлым годом", а доходы россиян продолжают снижаться. В связи с этим он назвал "логичной и даже необходимой" мерой освобождение от уплаты налогов с процентов по вкладам.