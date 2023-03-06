РЭО предложил отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ в пользу электронных

Российский экологический оператор полагает нужным постепенно отказаться от использования бумажных квитанций за квартплату и заменить их электронными, сообщили 6 марта "Известия" со ссылкой на текст письма гендиректора РЭО Дениса Буцаева в Минстрой.

В письме Буцаева указано, что в год в стране потребляются миллионы тонн бумаги. "В России более 50 миллионов домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки, — говорится в обращении РЭО. — Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 тонн бумаги, ведь один такой документ весит один грамм".

При этом РЭО допустило возможность сохранения бумажных квитанций для ряда жильцов многоквартирных домов, включая пенсионеров.

В целом использование бумажных квитанций наносит ущерб окружающей среде, считают в компании. Кроме того, после подорожания бумаги в марте 2022 года выросли расходы на печать квитанций управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

В свою очередь, в Минстрое "Известиям" сообщили, что уже занимаются разработкой необходимых шагов в направлении перехода к электронным платежкам. В частности, рассмотрения требует вопрос о том, потребуется ли для этого принятие поправок в законодательство. Также эксперты работают над тем, чтобы граждане могли получать бумажные квитанции по обращении к поставщикам коммунальных услуг.