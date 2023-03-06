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Новости 11:59

Для петербургского Главпочтамта разработают новый проект реконструкции

фото ЗакС политика Для петербургского Главпочтамта разработают новый проект реконструкции

Руководство "Почты России" решило отказаться от услуг подрядчиков, которые должны были предложить концепцию реконструкции Главпочтамта и близлежащих зданий, о чем пишет "Деловой Петербург".

Договор расторгли со столичным ООО "Кляйневельт архитектен", которое за 7 млн рублей должно было определить будущее Главпочтамта, а также ДК работников связи и двух корпусов бывшей усадьбы Ломоносова. Однако московская компания не смогла заручиться официальной поддержкой чиновников.

"Предоставленная нам архитектурная концепция, разработанная ООО "Кляйневельт архитектен", не даёт четкого представления о планируемых работах по приспособлению трёх объектов и о соответствии этих работ требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия", - рассказали в КГИОП.

Расторжение "Почтой России" контракта в одностороннем порядке привело к встречным искам.

Теперь почтовая компания-монополист заинтересована в альтернативном проекте преобразования исторических сооружений. Профильный комитет не имеет принципиальных возражений против модернизации объектов.

Поиск нового контрагента сопровождается продолжающимися реставрационными работами в здании на Почтамтской улице.


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