Для петербургского Главпочтамта разработают новый проект реконструкции

Руководство "Почты России" решило отказаться от услуг подрядчиков, которые должны были предложить концепцию реконструкции Главпочтамта и близлежащих зданий, о чем пишет "Деловой Петербург".

Договор расторгли со столичным ООО "Кляйневельт архитектен", которое за 7 млн рублей должно было определить будущее Главпочтамта, а также ДК работников связи и двух корпусов бывшей усадьбы Ломоносова. Однако московская компания не смогла заручиться официальной поддержкой чиновников.

"Предоставленная нам архитектурная концепция, разработанная ООО "Кляйневельт архитектен", не даёт четкого представления о планируемых работах по приспособлению трёх объектов и о соответствии этих работ требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия", - рассказали в КГИОП.

Расторжение "Почтой России" контракта в одностороннем порядке привело к встречным искам.

Теперь почтовая компания-монополист заинтересована в альтернативном проекте преобразования исторических сооружений. Профильный комитет не имеет принципиальных возражений против модернизации объектов.

Поиск нового контрагента сопровождается продолжающимися реставрационными работами в здании на Почтамтской улице.