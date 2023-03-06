Двоим новым осужденным по делам о "фейках" удалось избежать реальных сроков

Российские суды вынесли два новых приговора по статье о фейках про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК), которые оказались не связаны с реальным лишением свободы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Павел Чиков.

В Кемерово журналиста Андрея Новашова признали виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах и приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Ему инкриминировали посты "ВКонтакте" с использованием оценочной лексики, посвященные событиям в зоне специальной военной операции.

В здании суда в Набережных Челнах сразу после оглашения приговора по аналогичному делу освободили IT-специалиста Руслана Ганеева. Фигурант публично высказывал свои предположения о боевых потерях и рассуждал о событиях годичной давности в Киевской области. Ганееву досталось десять месяцев исправительных работ, которые ему зачли в срок нахождения в СИЗО.