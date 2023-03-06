Технологические разводки мостов в Петербурге стартуют в ночь на пятницу

В ночь на пятницу, 10 марта, в Петербурге начнутся технологические разводки мостов, предупредил 6 марта "Мостотрест". Первой переправой, которой это коснется, станет мост Александра Невского.

Ожидается, что мост будет разведен в период между 02:20 и 05:10 ночи.

"Также в рамках очередного этапа капитального ремонта Биржевого моста в ночь с 6 на 7, с 7 на 8, с 9 на 10 и с 10 на 11 марта с 01:00 до 05:45 на переправе будет закрыто движение для проведения работ на разводном механизме", — известили в "Мостотресте".

В дальнейшем вплоть до 10 апреля технологические разводки мостов на Неве и Малой Неве будут совершаться почти каждую ночь. График их совершения будет публиковаться еженедельно, всего запланировано около 60 разводок до начала периода навигации.

Навигационный период на Неве и Малой Неве продлится с 10 апреля по 30 ноября, на рукавах реки — с 20 апреля по 15 ноября.