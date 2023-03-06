Горсуд рассмотрит жалобу петербуржца на решение по иску к "Яндекс.Еде"

Городской суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу Александра Шацкого на решение Куйбышевского районного суда по делу о взыскании компенсации морального ущерба с ООО "Яндекс.Еда", поведала 6 марта объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В начале марта 2022 года Шацкий узнал о факте утечки персональных данных пользователей "Яндекс.Еды", пересказывает последовательность событий судебная пресс-служба. Петербуржец проверил факт наличия его персональных данных в интернете и обнаружил их "на определенном сайте" в Сети. Доступ к сайту был ограничен вскоре после этого на основании решения Таганского суда Москвы.

После этого Шацкий подал иск в суд, требуя взыскать с "Яндекс.Еды" компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч рублей. "Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, просил в требованиях отказать, ссылаясь на недоказанность фактов распространения сведений об истце по вине ответчика", — отметили позицию оппонентов петербуржца в судебной пресс-службе.

Суд счел, что истец не смог доказать вину "Яндекс.Еды" за распространение его персональных данных. Сообщения об утечке персональных данных клиентов сервиса, равно как появление сведений о человеке в интернете не свидетельствуют автоматически об ответственности компании, решил судья и отказал Шацкому в удовлетворении его требований. Последний вслед за этим подал апелляцию, теперь ее предстоит рассмотреть Городскому суду.