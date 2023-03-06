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Новости 13:10

Более 80 петербургских медиков умерли, заразившись коронавирусом на работе

фото ЗакС политика Более 80 петербургских медиков умерли, заразившись коронавирусом на работе

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец обнародовал данные по смертности медицинских работников, которые подхватили коронавирус при исполнении должностных обязанностей.

За три года пандемии в городе насчитали 81 такой случай.

"Естественно, медработников, которые умерли, заразившись в том числе не на рабочем месте, несколько больше", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

За три года объем компенсаций из регионального бюджета, адресованных заразившимся медикам и семьям скончавшихся от инфекции, превысил 11 млрд рублей. Деньги получили 36 тысяч человек.


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