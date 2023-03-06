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Новости 13:52

За год с петербуржцев взыскали свыше миллиарда рублей долгов за отопление

фото ЗакС политика За год с петербуржцев взыскали свыше миллиарда рублей долгов за отопление

В течение всего предыдущего года на счета ГУП "ТЭК СПб" поступило 1,1 млрд рублей долгов за отопительные услуги, о чем 6 марта сообщает пресс-служба предприятия.

Показатель стал наивысшим за три года: по итогам 2021-го года на счета ГУП поступило 833 млн рублей долгов, а еще годом ранее - 801 млн рублей.

В компании отмечают, что за последнее время выросла эффективность ее электронного взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов.

Коммунальщики предупреждают, что неоплата услуг приводит, помимо необходимости погасить сумму самой задолженности, к расходам должника на судебные издержки и на выплату неустойки.


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