За год с петербуржцев взыскали свыше миллиарда рублей долгов за отопление

В течение всего предыдущего года на счета ГУП "ТЭК СПб" поступило 1,1 млрд рублей долгов за отопительные услуги, о чем 6 марта сообщает пресс-служба предприятия.

Показатель стал наивысшим за три года: по итогам 2021-го года на счета ГУП поступило 833 млн рублей долгов, а еще годом ранее - 801 млн рублей.

В компании отмечают, что за последнее время выросла эффективность ее электронного взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов.

Коммунальщики предупреждают, что неоплата услуг приводит, помимо необходимости погасить сумму самой задолженности, к расходам должника на судебные издержки и на выплату неустойки.