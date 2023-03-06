Член СПЧ предположил существование "коммерческого интереса" из-за попыток ввести школьную форму

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов допустил, что причиной стремления Минпросвещения ввести обязательную школьную форму может быть лоббирование интересов производителелй. Саму идею введения формы для учеников он счел несвоевременной.

"Рекомендации Минпросвещения по введению обязательной школьной формы с большой долей вероятности могут иметь под собой коммерческий интерес и являться результатом банального лоббирования конкретных бизнес-интересов в сфере легкой промышленности", — предположил 6 марта общественник в своем Telegram-канале.

Предложения ввести школьную форму, по мнению Кабанова, нельзя счесть своевременными, "особенно в регионах, где доходы и покупательная способность большинства жителей значительно снизились". Реализация соответствующих инициатив повлечет за собой увеличение трат граждан по подготовке детей к школе, продолжил член СПЧ.

Кабанов также высказал вопрос, не следует ли переориентировать легкую промышленность России на обеспечение военных нужд.

На прошлой неделе замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев предложил закрепить за школами право определять требования к внешнему виду учеников. "Мы предлагаем выступить с инициативной закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде. <…> Чтобы не было в школах рваных джинс, балахонов и так далее", — цитировало слова чиновника ТАСС.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"