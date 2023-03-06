Бывшему мурманскому чиновнику дали 7,5 лет строгого режима за взятки

Суд в Мурманске приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего замглавы областного Министерства имущественных отношений Сергея Бунтова по экономическому делу, о чем сообщила пресс-служба регионального управления СК. Он также должен будет выплатить государству штраф в размере 2 млн рублей

По версии силовиков, экс-чиновник получил незаконное вознаграждение за попытку продать своему знакомому государственное имущество по заниженной цене (1,1 млн рублей вместо 6 млн рублей). Продать здание фигурант поручил руководителю регионального бюджетного учреждения, успев получить 200 тысяч коррупционных рублей. Весь преступный замысел не был доведен до конца.

Бунтову, задержанному три года назад, инкриминировали покушение на получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере за незаконные действия (ч. 5 ст. 290 УК с привлечением ч. 3 ст. 30 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

Взяткодателя отправили в колонию на семь лет. Оба фигуранта отказались признать вину.