В Петербурге приватизируют нежилой исторический дом на Вознесенском проспекте

Нежилой дом №26 по Вознесенскому проспекту в Петербурге выставили на торги, о чем сообщает Российский аукционный дом (РАД). В цоколе располагается бар "Все твои друзья", а остальные этажи заняты офисами. Общая площадь продающегося объекта составляет 4,9 тысяч кв. метров, тогда как земельный участок под ним втрое меньше.

"Полезная площадь здания может быть расширена за счет создания атриума во внутреннем дворе. В то же время, здание в хорошем состоянии и может быть эффективно использовано по текущему назначению без существенных вложений и инвестиций", - считает глава Департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

С молотка исторический дом 1880-х годов постройки, не включенный в реестр памятников КГИОП, уйдет 7 апреля. Его стартовая (минимальная) цена составит 348, 6 млн рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 3 апреля.

Историки и градозащитники, согласно порталу Citywalls.ru, воспринимают здание как Дом Общества стеклянного производства И. Е. Ритинга.