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Новости 16:27

Transparency International* признали нежелательной организацией в России

фото ЗакС политика Transparency International* признали нежелательной организацией в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией неправительственное антикоррупционное движение Transparency International*, о чем сообщается на сайте ведомства. Штаб-квартира организации базируется в Берлине.

По мнению российских силовиков, деятельность движения "явно выходит за рамки декларированных целей и задач". Утверждается, что активисты, декларируя борьбу с экономическими злоупотреблениями, де-факто регулярно вмешиваются во внутренние дела России и создают угрозу основам конституционного строя.

В ближайшее время Минюст должен будет пополнить реестр нежелательных организаций в соответствии с требованием надзорного ведомства.

*Генпрокуратура признала Transparency International нежелательной организацией на территории РФ


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