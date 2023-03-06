Transparency International* признали нежелательной организацией в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией неправительственное антикоррупционное движение Transparency International*, о чем сообщается на сайте ведомства. Штаб-квартира организации базируется в Берлине.

По мнению российских силовиков, деятельность движения "явно выходит за рамки декларированных целей и задач". Утверждается, что активисты, декларируя борьбу с экономическими злоупотреблениями, де-факто регулярно вмешиваются во внутренние дела России и создают угрозу основам конституционного строя.

В ближайшее время Минюст должен будет пополнить реестр нежелательных организаций в соответствии с требованием надзорного ведомства.

*Генпрокуратура признала Transparency International нежелательной организацией на территории РФ