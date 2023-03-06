Комтранс пообещал увеличить количество парковочных мест для людей с инвалидностью

В Петербурге планируется увеличение количества парковочных мест для маломобильных граждан, сообщил 6 марта комитет по транспорту. Соответствующий перечень был предварительно сформирован по результатам круглого стола с участием представителей комтранса, ГИБДД, районных администраций и других ведомств, а также на основе обращений горожан и представителей общественных организаций.

Всего было отобрано более 100 адресов, в основном расположенных у медучреждений города, театров, музеев, детских садов, вокзалов, магазинов и иных городских объектов.

"Все адреса будут детально проанализированы. При положительном решении будут подготовлены и внесены изменения в схемы организации дорожного движения с последующим обустройством необходимой разметки и дорожных знаков", — пообещали в комтрансе.

Сейчас в зоне платной парковки, охватывающей Адмиралтейский и Центральный районы Петербурга, насчитывается 2 818 мест для автомобилей людей с инвалидностью или же перевозящих их лиц. С июля 2023 года зона платной парковки распространится на Петроградскую сторону (без Крестовского острова), там оборудуют 911 машино-мест для маломобильных граждан.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"