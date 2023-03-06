Двоих петербургских экс-полицейских обязали вернуть в бюджет сумму полученной взятки

Кировский районный суд Петербурга вынес решение по коррупционному делу двоих бывших полицейских, удовлетворив в полном объеме требование прокуратуры, о чем сообщается на сайте ведомства. Двоих бывших силовиков, обвиненных в превышении полномочий и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 285 УК и ч. 1 ст. 291.2 УК), обязали вернуть государству 7 тысяч рублей, которые они получили коррупционным путем.

По версии следствия, фигуранты полтора года назад патрулировали юго-западную часть города и задержали местных жительниц, в действиях которых усматривались признаки мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП). За непривлечение задержанных к ответственности сотрудники правопорядка незаконно получили 7 тысяч рублей.