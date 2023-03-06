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Новости 17:32

Словарь Института русского языка дополнили "коптером"

фото ЗакС политика Словарь Института русского языка дополнили "коптером"

Новые слова внесли в регулярно пополняющийся словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова, на что обратило внимание РИА Новости. Изменения отражены на академическом портале "Академос". Отечественные ученые легализовали присутствие в языке таких терминов, как "коптер", "видеофиксация" и "почтомат".

"Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова "доросли", скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных", - прокомментировал событие научный сотрудник института Владимир Пахомов.

Особенно спикера порадовал новый статус слова "почтомат", которое, по его мнению, давно было пора признать частью литературной нормы.

За весь предыдущий год в словарь Института русского языка имени Виноградова включили около двухсот слов. Часть из них имеет пометку "рекомендация". Это означает, что лексема нуждается в наблюдении, а формы ее употребления имеют высокие шансы измениться.


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