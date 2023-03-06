В Петербурге могут почти вдвое уменьшить сроки проведения госзакупок

Губернатор Александр Беглов и члены городского правительства подвели 6 марта итоги реализации комитетом по госзаказу программы "Эффективный регион" в 2022 году, известила пресс-служба главы города. Комитет присоединился к программе в прошлом году с проектами, касающимися процедуры определения поставщиков, формирования перечня товаров и услуг и обработки информации.

Как отметил глава города, разработанные комитетом проекты позволят уменьшить срок проведения госзакупок с 44 до 25 дней. "Это существенная экономия времени для нас и для поставщиков товаров и услуг", — оценил итоги работы комитета Беглов.

В Смольном отметили, что цифровизация сферы госзакупок в перспективе должна сократить временные издержки, а заодно и способствовать развитию конкуренции. В свою очередь, ускорение процесса проведения закупок должно благотворно сказаться на экономическом и социальном развитии города, полагают чиновники.

Фото: gov.spb.ru