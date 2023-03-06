За два месяца нефтегазовые доходы бюджета РФ в сравнении с прошлым годом упали наполовину

Министерство финансов представило отчет об исполнении бюджета за первые два месяца 2023 года. Доходы от продажи нефти и газа в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снизились на 46%, составив в абсолютном выражении 957 млрд рублей. Отрицательную динамику чиновники объясняют "снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа".

Остальные доходы за отчетный период в годовом выражении снизились на 9%, составив 2 217 млрд рублей.

При общих доходах в размере 3 163 млрд рублей совокупные расходы за два месяца достигли 5 744 млрд рублей. Это на 52% больше, чем год назад.

Несмотря на снижение экономических показателей, сообщается, что сложившаяся ситуация была предугадана при верстке бюджета на целый год, и пока отклонений от плана в профильном министерстве не ожидают.