ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:58

Губернатор похвалился объемами подушевого норматива ОМС

фото ЗакС политика Губернатор похвалился объемами подушевого норматива ОМС

Петербург увеличивает объемы финансирования медицинской отрасли, заявил 6 марта губернатор Александр Беглов. Говоря о результатах работы в сфере здравоохранения, он сослался на величину подушевого норматива регионального Фонда ОМС.

"На заседании правительства мы подвели оперативные итоги работы регионального Фонда обязательного медицинского страхования. В прошлом году подушевой норматив составил в Петербурге почти 21,5 тысячи рублей — в полтора раза больше среднего по России", — поведал Беглов в ходе своего обращения по "Радио России".

Губернатор выразил мнение, что озвученная величина норматива "позволяет горожанам получать по полису ОМС качественную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама