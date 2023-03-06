Губернатор похвалился объемами подушевого норматива ОМС

Петербург увеличивает объемы финансирования медицинской отрасли, заявил 6 марта губернатор Александр Беглов. Говоря о результатах работы в сфере здравоохранения, он сослался на величину подушевого норматива регионального Фонда ОМС.

"На заседании правительства мы подвели оперативные итоги работы регионального Фонда обязательного медицинского страхования. В прошлом году подушевой норматив составил в Петербурге почти 21,5 тысячи рублей — в полтора раза больше среднего по России", — поведал Беглов в ходе своего обращения по "Радио России".

Губернатор выразил мнение, что озвученная величина норматива "позволяет горожанам получать по полису ОМС качественную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь".