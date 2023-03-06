ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:44

Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие валюты

фото ЗакС политика Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие валюты

Введенные год назад ограничения на снятие наличной иностранной валюты для россиян продлили до 9 сентября. Об этом сообщает официальный сайт Центробанка.

Как и прежде, россияне, открывшие валютный счет до 9 марта 2022 года, вправе снять с него сохранявшиеся к той дате средства, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальные деньги можно снять в рублях, по курсу на день снятия.

"Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года", - гласит сообщение.

Продолжает действовать и правило последнего года, касающееся покупки наличных долларов и евро. Приобрести можно только купюры, поступившие в кассы банков или обменных пунктов после 9 апреля 2022 года. На остальные валюты это ограничение не распространяется.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама