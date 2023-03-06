Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие валюты

Введенные год назад ограничения на снятие наличной иностранной валюты для россиян продлили до 9 сентября. Об этом сообщает официальный сайт Центробанка.

Как и прежде, россияне, открывшие валютный счет до 9 марта 2022 года, вправе снять с него сохранявшиеся к той дате средства, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальные деньги можно снять в рублях, по курсу на день снятия.

"Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года", - гласит сообщение.

Продолжает действовать и правило последнего года, касающееся покупки наличных долларов и евро. Приобрести можно только купюры, поступившие в кассы банков или обменных пунктов после 9 апреля 2022 года. На остальные валюты это ограничение не распространяется.