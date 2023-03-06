Ирину Винер отстранили от международных соревнований по гимнастике

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отстранении главного тренера российской сборной Ирины Винер от всех соревнований международного уровня на два года. На официальное заявление FIG обратил внимание "Коммерсант". Россиянке запрещено участвовать в спортивных мероприятиях и аккредитовываться на них в каком-либо качестве.

Решение продиктовано в том числе некими оскорбительными высказываниями российского тренера, касающимися судейства на Олимпиаде 2020 года в Токио. На турнире впервые за 24 года российские гимнастки не получили золотых медалей.

Пока в отношении Винер работают санкции, введенные год назад в связи с военной спецоперацией на Украине. Новые меры со стороны FIG могут вступить в силу только с момента отмены уже действующих санкций.

фото: Телеканал Культура / YouTube (скриншот)