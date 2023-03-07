Петербург украсили женскими портретами знаменитых художников к 8 марта

Минувшим днём, 6 марта, сотрудницы энергетического блока Смольного поучаствовали в церемонии включения новых световых инсталляций на городских зданиях по случаю грядущего Международного женского дня, информирует пресс-служба городской администрации. Так, на дома спроецировали женские портреты авторства знаменитых художников XIX-XX веков.

На Каменноостровском проспекте, 26-28, по Большому проспекту В.О., 70, а также на доме 14 по Кондратьевскому проспекту появились проекции с цветами и поздравлениями для дам.

В свою очередь на здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте разместили целую картинную галерею. Там горожане могут увидеть такие картины, как "Девушка в футболке" (Александр Самохвалов, 1932), "Жница" (Алексей Венецианов, 1820), "Купчиха за чаем" (Борис Кустодиев, 1918), "Девочка с персиками" (Валентин Серов, 1887), "За туалетом" (Зинаида Серебрякова, 1883) и "Неизвестная" (Иван Крамской, 1883). Некоторые работы продублировали и по другим адресам Северной столицы.

Наконец, на доме по Шпалерной улице, 44Б, разместили портрет поэтессы Анны Ахматовой авторства Натана Альтмана (1915).

На световой концепцией работали в комитете по градостроительству и архитектуре при поддержке комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Устанавливали конструкции специалисты ГБУ "Ленсвет".