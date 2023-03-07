Центр "Э" задержал жителя Воронежа за кражу 37 квадрокоптеров у петербуржца

Хранившиеся на складе в Московском районе Петербурга 37 квадрокоптеров отправились в неустановленном направлении, однако сотрудникам Центра "Э" и уголовного розыска удалось спустя три дня найти злоумышленника, передаёт "Фонтанка".

О пропаже заказа в полицию заявил житель Северной столицы ещё 1 марта. Он рассказал, что неизвестный, используя подложные документы, получил на складе на Заставской улице 37 квадрокоптеров на сумму 13,9 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже (ст. 158 УК).

Петербургские правоохранители установили личность преступника: им оказался 22-летней житель Воронежа, который ранее судим не был. Днём ранее его привезли в город на Неве для проведения процессуальных действий.