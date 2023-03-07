Бывшего архангельского чиновника оштрафовали за игорные ставки на бюджетные деньги

Бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Архангельска Александр Нестеров получил штраф по уголовному делу о растрате и служебном подлоге (ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Внимание на это обратил портал 29.ru.

В областной прокуратуре рассказали, что в декабре 2021 года Нестеров присвоил себе 130 тысяч рублей, которые были выделены на награждение ветеранов спорта, спортсменов и тренеров, а также победителей конкурса "Спортивный Олимп" 2021 года.

Средства спортсмены так и не получили, поскольку чиновник потратил их, делая ставки на спорт.

С целью сокрыть преступление Нестеров подал в бухгалтерию документы, в которых стояли фиктивные подписи за спортсменов, которые якобы подтверждали, что они получили деньги.

Как итог, Нестеров признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 210 тысяч рублей штрафа.