Депутат Госдумы Новичков попросил Минюст ликвидировать партию "Яблоко"

Пацифистскую позицию партии "Яблоко" в сегодняшних геополитических обстоятельствах находит категорически неприемлемой депутат Госдумы Николай Новичков, добивающийся ликвидации этой политической силы. Свое предложение и аргументы к нему представитель "Справедливой России - За правду" сформулировал в письме к главе Минюста Константину Чуйченко.

В документе депутат отдельно останавливается на теме принадлежности Донбасса, полагая, что некоторые призывы "Яблока" на эту тему могут идти вразрез с законодательством.

По мнению Новичкова, некоторые публичные выступления членов старейшей демократической партии якобы "могут содействовать продолжению насилия в новых российских регионах".

фото: duma.gov.ru