Суд вернулся к рассмотрению иска о признании бездействующим совета МО "Литейный округ"

В Дзержинском районном суде Петербурга возобновили производство по иску прокуратуры Центрального района о признании бездействующим совета МО "Литейный округ", где большинство представляют депутаты от "Яблока", передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Заседание пришлось отложить на 11 апреля для запроса решений суда по другим делам в отношении муниципалитета.

Также в этот день в районном суде прошло заседание по похожему иску от местных жительниц Александры Пальцевой, Валентины Прядун и активистки Илоны Ханиной. Юрист Александр Кобринский, который представляет интересы "яблочников" в суде, заявил, что этот иск мог быть принят к рассмотрению ошибочно, поскольку, по его мнению, истцы не имеют необходимых полномочий для подачи иска о признании бездействия незаконным. Его продолжат рассматривать 14 марта.

Иск о признании совета бездействующим поступил в суд еще летом 2020 года, но тогда рассмотрение приостановили, пока шли суды по оспариванию некоторых решений муниципального совета.

После муниципальных выборов 2019 года большинство мандатов в МО "Литейный округ" получили кандидаты от "Яблока" — 11 из 20. Также в совет избрались восемь единороссов и один самовыдвиженец. За три года депутатам шестого созыва так и не удалось избрать нового главу. Глава МО пятого созыва Павел Дайняк через суд добивался отмены итогов заседаний, на котором депутаты голосовали за депутата от "Яблока" Арсения Афиногенова.

Два муниципалитета в Центральном районе уже были признаны бездействующими по требованию прокуратуры. Это МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Решение по депутатам Смольнинского уже вступило в силу. С предложением о роспуске в скором времени должен обратиться к Заксобранию губернатор Александр Беглов. Экс-глава Лиговки-Ямской Вадим Войтановский пытается оспорить решение по своему муниципалитету в Горсуде.

Константин Леньков