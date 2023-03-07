На Васильевском острове может появиться жильё бизнес-класса на месте эскалаторного завода

На месте бывшего эскалаторного завода им. Котлякова на Васильевском острове может появиться жилой комплекс бизнес-класса, передаёт "Деловой Петербург". Разрешение на строительство выдали компании "Отделстрой". Предполагаемый объём инвестиций в проект — 4 млрд рублей.

Территория бывшего предприятия площадью 20 тысяч кв. метров находится на 17-й линии В.О., 54. Собственники земельных участков получили в КГА градостроительный план местности.

"Предполагаемый вид использования: жилая застройка", — известили в комитете.

При этом в компании "Отделстрой" пока никак не прокомментировали планы по соответствующей застройки территории.

Ранее участок, о котором идёт речь, принадлежал компании-производителю эскалаторов АО "Элэс", которая является наследником советского эскалаторного завода имени И.Е. Котлякова. "Отделстрой" получил его в собственность в начале прошлого года.

"Скорее всего, здесь будет реализован жилищный проект", — выразил мнение партнёр Rusland SP Андрей Бойков.