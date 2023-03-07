ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:17

Под Всеволожском пресекли незаконную добычу песка

фото ЗакС политика Под Всеволожском пресекли незаконную добычу песка

Петербургские полицейские задержали подозреваемых в незаконной добыче песка, которую выявили во Всеволожском районе Ленобласти, передает пресс-служба регионального главка МВД. Дело возбудили по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК).

По версии силовиков, семейная пара организовала незаконный бизнес в карьере недалеко от поселка Хапо-Ое. Участок принадлежит супруге. За несколько недель 2023 года предприниматели сумели незаконно добыть и продать свыше 5 тысяч кубометров песка. Стоимость товара оценивается более чем в 16 млн рублей.

Правоохранители провели обыски как у фигурантов, так и в офисах компаний-покупателей песка.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама