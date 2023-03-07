Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов могут ввести в УК

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил с предложением дополнить Уголовный кодекс новой статьей, по которой можно было бы наказывать граждан за несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов. Поправки в УК он разработал совместно с коллегой Василием Пискаревым. В ближайшее время законопроект, уже поддержанный кабинетом министров и Верховным судом, внесут в Думу.

"Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. По нашему убеждению, появление нового состава в УК РФ — будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии", - высказался Хинштейн о подготовленном документе в собственном Telegram-канале.

Авторы поправок предлагают наказывать ответственных лиц сроком до трех лет заключения, если нарушения требований к антитеррористической защищенности того или иного объекта повлекли за собой тяжкий вред здоровью или ущерб, превышающий 1 млн рублей.

В случае, если аналогичное деяние привело к смерти человека, депутаты предусмотрели наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Наконец, если из-за указанных нарушений погибло двое и больше человек, это, с точки зрения депутатов, заслуживает отправки виновных в колонию на срок до семи лет.

фото: Telegram-канал Александра Хинштейна