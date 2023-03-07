ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:44

Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов могут ввести в УК

фото ЗакС политика Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов могут ввести в УК

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил с предложением дополнить Уголовный кодекс новой статьей, по которой можно было бы наказывать граждан за несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов. Поправки в УК он разработал совместно с коллегой Василием Пискаревым. В ближайшее время законопроект, уже поддержанный кабинетом министров и Верховным судом, внесут в Думу.

"Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. По нашему убеждению, появление нового состава в УК РФ — будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии", - высказался Хинштейн о подготовленном документе в собственном Telegram-канале.

Авторы поправок предлагают наказывать ответственных лиц сроком до трех лет заключения, если нарушения требований к антитеррористической защищенности того или иного объекта повлекли за собой тяжкий вред здоровью или ущерб, превышающий 1 млн рублей.

В случае, если аналогичное деяние привело к смерти человека, депутаты предусмотрели наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. 

Наконец, если из-за указанных нарушений погибло двое и больше человек, это, с точки зрения депутатов, заслуживает отправки виновных в колонию на срок до семи лет.

фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама